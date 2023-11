Roma, 2 nov. (LaPresse) – “Maya sta bene, è scossa dalla situazione. Sono state settimane pesanti ma sta bene sia fisicamente che di spirito. Il suo pensiero principale è per quello che si lascia alle spalle. I colleghi ed amici che rimangono nella Striscia. Lei nelle prossime ore dovrebbe tornare in Italia”. Lo racconta a LaPresse, Chiara Saccardi, responsabile medioriente per Azione contro la Fame, organizzazione per cui lavora Maya Papotti, una delle italiane che ha lasciato ieri la Striscia di Gaza tramite il valico di Rafah. Sul posto “resta il team locale” dell’organizzazione.

