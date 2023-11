Roma, 2 nov. (LaPresse) – Il capo di stato maggiore delle forze israeliane di difesa (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, afferma che le truppe di Tel Aviv stanno operando all’interno di Gaza City e la stanno circondando da diverse direzioni. Lo riporta The Times of Israel. “Siamo arrivati a un’altra fase significativa della guerra le forze sono nel cuore del nord di Gaza, operano nella città di Gaza, la circondano”, ha affermato Halevi parlando in una base dell’aeronautica militare israeliana. “Le forze stanno combattendo in un’area urbana densa e complessa, che richiede combattimento professionale e coraggio”, ha aggiunto. “Le forze di terra sono accompagnate da un’accurata attività di intelligence e da fuoco dall’aria e dal mare. Questa partnership rende il combattimento molto più efficace”, ha continuato.

