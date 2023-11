Roma, 2 nov. (LaPresse) – Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, tenente generale Herzi Halevi, ha affermato che sarà consentito l’ingresso di carburante nella Striscia di Gaza per l’uso negli ospedali. Lo riporta il Times of Israel. “Controlliamo ogni giorno la situazione – ha detto -, il carburante verrà trasferito, sotto supervisione, agli ospedali e faremo di tutto per garantire che non serva agli obiettivi militari di Hamas”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata