Washington (Usa), 2 nov. (LaPresse) – Il compito degli Stati Uniti è aiutare Israele contro la minaccia di Hamas e “fare tutto il possibile per minimizzare le vittime civili e fare entrare gli aiuti umanitari” a Gaza. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing alla Casa Bianca. Quanto alle notizie di una richiesta Usa per ottenere da Israele una “pausa umanitaria” nei combattimenti, Kirby ha riferito che l’obiettivo “non è solo una pausa”, ma “tutte le pause necessarie” per fare uscire gli stranieri da Gaza, ottenere il rilascio degli ostaggi e fare affluire gli aiuti umanitari. Si tratterebbe, ha spiegato di “pause localizzate e temporanee” nei combattimenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata