Milano, 2 nov. (LaPresse) – Dopo il primo gruppo di italiani che ha lasciato ieri la Striscia di Gaza, questa mattina una bambina italiana di sei anni e la mamma palestinese hanno attraversato il valico di Rafah. Sono ora in Egitto, assistite dal personale dell’ambasciata d’Italia al Cairo per il successivo rientro in Italia. “Sono particolarmente felice per l’esito positivo della vicenda di questa bambina, che proprio domani compirà sei anni, e della sua mamma”, ha commentato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, On. Antonio Tajani.

