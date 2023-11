Milano, 2 nov. (LaPresse) – All’attivista iraniana premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stato negato il ricovero in ospedale perchè non indossava il velo. È quanto si legge in un messaggio della famiglia di Mohammadi, pubblicato sulla sua pagina Instagram. La donna, detenuta nel carcere di Evin, è stata visitata da responsabili sanitari della prigione e da un cardiologo dell’ospedale Rajaei nella sua cella a causa di alcuni problemi cardiaci. Poiché non indossava il velo, la prigione non ha accettato di trasferirla all’ospedale per effettuare un ecocardiogramma e il medico dell’ospedale ha dovuto portare con sé la macchina dell’eco al reparto femminile.

