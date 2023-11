Torino, 2 nov. (LaPresse) – “Stiamo anche facendo progressi sulla futura linea di prodotti. I progetti sono tutti al passo, come previsto e, in particolare, sono entusiasta della Ferrari completamente elettrica”, “un prototipo sul quale stiamo facendo i test. Ho avuto il piacere di vederlo e provarlo e purtroppo non posso dirvi di più”. Lo dice l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, nella call sui risultati del III trimestre. “Sono inoltre molto orgoglioso di come sta procedendo l’e-building” mentre si va “verso l’inaugurazione prevista per giugno del prossimo anno. Abbiamo già iniziato a installare le attrezzature per produrre i componenti strategici selezionati ed entro il primo trimestre del 2024 completeremo la catena di montaggio del motore elettrico e degli assi”, aggiunge.

