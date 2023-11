Chieti, 2 nov. (LaPresse) – Un uomo di 74 anni è stato fermato a Shepshed in relazione all’omicidio di Michele Faiers in Italia. A adre l’annuncio, con una nota, la polizia di Leicester, in merito al fermo del compagno della 66enne trovata senza vita ieri mattina a Casoli, nel Chietino.

