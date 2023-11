Milano, 2 nov. (LaPresse) – “Non so se sia peggio il fatto che ci sono cascati, dimostrando una grave falla nella sicurezza nazionale, nel filtro diplomatico che ci dovrebbe essere alle chiamate della presidente del Consiglio, o se sia peggio l’arrampicata sugli specchi che da due giorni vediamo da parte del governo e dalla maggioranza che tendono a minimizzare, quando è stato un grave colpo alla credibilità internazionale del governo. Verrebbe da dire che i veri comici paiono al governo. Se non ci fosse da ridere, ci sarebbe da essere estremamente preoccupati. Domani presenteremo un’interrogazione per chiedere a Giorgia Meloni di venire in Parlamento a rassicurare il Paese che fatti gravi come questi non accadano più”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Piazzapulita su La7, sullo scherzo della finta telefonata organizzato da due comici russi a Giorgia Meloni.

