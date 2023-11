Milano, 2 nov. (LaPresse) – È stata rilasciata oggi Ilaria De Rosa, l’hostess italiana detenuta dal 4 maggio in Arabia Saudita con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti. É quanto apprende LaPresse da fonti diplomatiche. La 23enne, originaria del Veneto, è in volo verso l’Italia. De Rosa era stata condannata a 6 mesi di detenzione in un carcere a 45 km da Gedda e nel suo periodo di detenzione ha ricevuto la visita del console italiano.

