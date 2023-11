Washington (Usa), 1 nov. (LaPresse/AP) – La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse a breve termine per la seconda volta consecutiva, ma ha lasciato la porta aperta ad ulteriori aumenti, se la pressione dell’inflazione dovesse accelerare nei prossimi mesi. In una nota la Fed ha annunciato che manterrà il tasso di riferimento a circa il 5,4%, il più alto da 22 anni. Dopo avere avviato nel marzo del 2022 una serie di rialzi, la più aggressiva degli ultimi quattro decenni, la Fed da luglio ha mantenuto invariati i tassi in un range del 5,25%-5,5%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata