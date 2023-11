Milano, 1 nov. (LaPresse) – La sua fede ha mai vacillato? “Nel senso di perderla, no. Ma nel senso di non sentirla ei di camminare nei sentieri bui: dove sta il Signore? Si sente che il Signore si nasconde, dove sta lui solo? O noi andiamo indietro e ci allontaniamo da lui. E tu dove stai Signore? E perché non risolvi questo? E tu senti il Signore che ti dice dentro, perché non ho la bacchetta magica. Il Signore non è Mandrake, no. E’ un’altra cosa”. Lo ha detto Papa Francesco nell’intervista concessa al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci.

