Roma, 1 nov. (LaPresse) – “Ho appena parlato con i primi 4 italiani usciti dalla striscia di Gaza. Sono stanchi ma in buone condizioni”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in riferimento ai cittadini con passaporto italiano che hanno potuto lasciare Gaza per andare in Egitto attraverso il valico di Rafah. I 4 italiani sono “assistiti dal console d’Italia al Cairo. Continuiamo a lavorare per far uscire tutti gli altri”, ha scritto ancora Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata