Roma, 1 nov. (LaPresse) – Ghazi Hamad, membro dell’ufficio politico di Hamas, ha affermato in un’intervista ad un canale televisivo libanese che il gruppo terroristico ripeterà l’attacco del 7 ottobre ancora e ancora finché Israele non sarà annientato. “Israele è un paese che non ha posto nella nostra terra. Dobbiamo rimuoverlo perché costituisce una catastrofe a livello di sicurezza, militare e politica per la nazione araba e islamica. Non ci vergogniamo di dirlo”, ha detto Hamad in un’intervista alla rete televisiva LBC il 24 ottobre, pubblicata oggi da Mmemri, come riporta Times of Israel, aggiungendo che una clip dell’intervista è stata condivisa oggi su X dal ministro degli Esteri britannico James Cleverly.

