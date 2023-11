Deir Al-Balah, 1 nov. (LaPresse/AP) – Il governo di Hamas a Gaza riferisce che attacchi aerei israeliani hanno colpito per il secondo giorno consecutivo dei condomini nel campo profughi di Jabaliya, vicino a Gaza City, causando molti morti e feriti. Al momento non è stato reso noto il bilancio degli attacchi. La televisione Al-Jazeera, che sta ancora trasmettendo dal nord della Striscia di Gaza, ha mandato in onda un filmato in cui si vedono devastazione e diversi feriti, fra cui bambini, che vengono portati in un ospedale vicino.

