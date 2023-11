Roma, 1 nov. (LaPresse) – Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas, ha detto di aver informato i mediatori nei negoziati per il rilascio degli ostaggi che un cessate il fuoco è necessario per un accordo sullo scambio di prigionieri. Secondo Haniyeh, come riporta Haaretz, gli ostaggi israeliani tenuti nella Striscia di Gaza assediata sono stati soggetti alla stessa “morte e distruzione” che hanno dovuto affrontare i palestinesi. Hamas ha detto ai mediatori che era necessario che il “massacro” finisse e ha invitato la gente a continuare a protestare per la causa palestinese, soprattutto in Occidente. Haniyeh, riporta ancora Haaretz, ha aggiunto che il valico di frontiera di Rafah dovrebbe continuare ad operare in entrambe le direzioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata