Milano, 1 nov. (LaPresse) – “Sulla base della chiara posizione del Consiglio dell’Ue, secondo cui Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto umanitario internazionale e di garantire la protezione di tutti i civili, sono sconcertato dall’elevato numero di vittime a seguito del bombardamento da parte di Israele del campo profughi di Jabalia”. Lo scrive su X l’Alto rappresentante della politica estera Ue per la politica estera, Josep Borrell, aggiungendo che “con il passare dei giorni e con l’aggravarsi della situazione, questo è più urgente che mai”, cioè “la sicurezza e la protezione dei civili non sono solo un obbligo morale, ma anche legale”. “Le leggi di guerra e di umanità devono essere sempre applicate, anche quando si tratta di assistenza umanitaria. Con l’evolversi della tragedia a Gaza, l’Unione europea ha chiesto dalla scorsa settimana corridoi umanitari e pause per le esigenze umanitarie”, conclude Borrell.

