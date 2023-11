Milano, 1 nov. (LaPresse) – 21 neonazisti italiani sono stati arrestati in tarda serata all’aeroporto internazionale ‘Eleftherios Venizelos’ di Atene. Lo riferisce il quotidiano Kathimerini. Gli arrestati volevano prendere parte a un raduno di estrema destra previsto per domani, mercoledì, a Neo Heraklion, quartiere di Atene, per commemorare due membri dell’ex partito Alba Dorata assassinati all’esterno della sede dell’organizzazione. Al loro arrivo all’aeroporto, gli italiani stati arrestati e trattenuti al fine di avviare la procedura di espulsione amministrativa nei loro confronti per motivi di sicurezza nazionale.

