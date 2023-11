Milano, 1 nov. (LaPresse) – “L’Ufficio del Consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri si rammarica per essere stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il Presidente della Commissione dell’Unione Africana e che è stato messo in contatto telefonico con il Presidente Meloni. L’episodio è avvenuto il giorno 18 settembre nel contesto dell’intenso impegno sviluppato in quelle ore dal Presidente Meloni per rafforzare i rapporti con i leader africani con i quali ha avuto importanti incontri a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu tra il 19 e il 21 settembre”. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi dopo lo scherzo telefonico di due comici russi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in cui uno di loro ha finto di essere un leader africano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata