Milano, 1 nov. (LaPresse) – “La Lega conferma il pieno apprezzamento anche per l’attività a livello internazionale del governo italiano e in particolare del Presidente Giorgia Meloni. Nell’ultimo anno il nostro Paese è tornato protagonista e non saranno certo due comici e uno scherzo di dubbio gusto a ridimensionarne i risultati e la credibilità”. Così una nota della Lega.

