Madrid (Spagna), 31 ott. (LaPresse) – “Servirò gli spagnoli in ogni momento con rispetto e lealtà. Non c’è orgoglio più grande. In questo giorno tanto importante, che ricorderò sempre con emozione, vi chiedo di riporre la vostra fiducia in me, così come io ripongo tutta la mia fiducia nel nostro futuro, nel futuro della Spagna”. Lo ha detto la principessa Leonor, nel suo primo discorso pronunciato dopo il giuramento sulla Costituzione. “Mi comporterò in modo da meritare il riconoscimento e l’apprezzamento dei cittadini, e svolgerò i miei doveri con totale dedizione e devozione incondizionata, cercando sempre di crescere come persona con l’amore e il sostegno della mia famiglia”, ha aggiunto l’erede al trono, parlando dal Palazzo Reale, dove ha ricevuto dal padre il Collare dell’Ordine di Carlo III, la più alta decorazione civile data dallo Stato spagnolo.

