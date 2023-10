Washington (Usa), 31 ott. (LaPresse) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken sarà in Israele venerdì, per la sua terza visita nello Stato ebraico dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Secondo quanto riporta Haaretz, Blinken dovrebbe incontrare il premier Benajmin Netanyahu, mentre non è chiaro al momento se avrà incontri anche con la leadership palestinese in Cisgiordania. La nuova visita del segretario di Stato giunge in una fase delicata per l’Amministrazione Biden, che intende fornire miliardi di dollari di aiuti militari a Israele all’interno di un provvedimento legislativo che prevede anche aiuti all’Ucraina, al quale si oppongono i Repubblicani della Camera. Allo stesso tempo, la Casa Bianca intende ridurre al minimo il rischio di ulteriori vittime civili a Gaza ed impedire l’esplodere di una crisi umanitaria nella Striscia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata