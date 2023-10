Roma, 31 ott. (LaPresse) – “Sarebbe di 531 euro annui il risparmio per ogni famiglia operando una riforma delle aliquote su alcuni beni primari”. È quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori elaborato per LaPresse. ” Una vera boccata d’ossigeno in questo momento delicato e difficile per le famiglie. Troviamo incomprensibile e francamente ingiustificabile il passo indietro compiuto sulla riduzione Iva per i prodotti per l’infanzia e gli assorbenti. La motivazione apportata, poi, è inaccettabile: pensare di riportare l’Iva al 10% su tali prodotti perché la riduzione operata non ha scaturito gli effetti sperati significa alzare bandiera bianca di fronte a speculazioni e dinamiche poco trasparenti”, spiega a LaPresse il presidente di Federconsumatori Michele Carrus che evidenza come una volta che si mette in campo una riduzioni dell’Iva sui beni primari “è poi necessario attivare controlli e verifiche mirati per monitorare la corretta applicazione e non permettere a dinamiche speculative di erodere il risparmio consentito dalla minore tassazione”.

