Roma, 31 ott. (LaPresse) – Monta la protesta contro la norma della legge di Bilancio che intende riportare al 10 per cento l’Imposta sul valore aggiunto (Iva) per i prodotti igienico-sanitari femminili e per i prodotti legati alla prima infanzia. Da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Pescara a Firenze, da Modena a Verona, da Trento a Bolzano, da Bergamo a Bari, da Cagliari a Palermo, domani sono in programma flash mob e manifestazioni in piazza. L’appuntamento è alle 17 a Firenze in Piazza della Signoria, a Verona a Piazza dei Signori, a Velletri a Piazza Cairoli e in molte altre piazze italiane dove ci saranno dei flash mob “per dire no a qualsiasi passo indietro. Da qualunque piazza d’Italia tocca a noi far sentire la nostra voce”, si legge sulla pagina Facebook dell’associazione ‘Tocca a noi’ nata nel 2021 con l’obiettivo di promuovere la partecipazione ai temi civili e sociali. Il movimento negli anni scorsi “è sceso in campo contro la ‘TamponTax’ per far dialogare istituzioni, associazioni e cittadini e il lavoro di squadra ha permesso un intervento, di livello nazionale, con la riduzione dell’Iva sui prodotti igienico-sanitari per donne e bambini al 10 per cento nel 2021 e al 5 per cento lo scorso anno”.

