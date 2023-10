Roma, 31 ott. (LaPresse) – Cento euro in più. A tanto ammonta la spesa che le famiglie italiane dovranno sostenere nel primo anno di vita del neonato, in seguito alla scelta del governo Meloni di non mantenere l’Iva sui pannolini e i prodotti per l’infanzia al 5%, alzando l’aliquota al 10%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata