Torino, 31 ott. (LaPresse) – Il Bologna batte il Verona e si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Thiago Motta si è imposta per 2-0 nel match disputato al Dall’Ara. A sbloccare il risultato è la rete di Moro al 41′ del primo tempo, pochi minuti dopo il palo colpito dall’Hellas con Cruz. Nella ripresa, il raddoppio firmato da van Hooijdonk (62′). Veneti in dieci dal 73′ per l’espulsione di Serdar. Il Bologna affronterà negli ottavi l’Inter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata