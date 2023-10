Milano, 30 ott. (LaPresse) – Via libera allo sconto di pena per Alex Cotoia (ai tempi Alex Pompa), il giovane che nel 2020 uccise il padre a coltellate a Torino per difendere la madre dall’ennesima aggressione. È questo l’effetto della decisione della Consulta che con la sentenza numero 197 depositata oggi ha dichiarato incostituzionale l’ultima comma dell’articolo 577 del codice penale introdotto dalla legge sul codice rosso. Con la decisione della Corte costituzionale, in sostanza, anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. Alla luce della sentenza, la Corte d’assise d’appello di Torino, che aveva sollevato il caso a maggio scorso, “rifisserà l’udienza e, visto che gli è stato dato il via libera per considerare prevalenti le attenuanti, potrà applicare il nuovo principio normativo e quindi fare altre due riduzioni, arrivando a una pena di poco superiore ai 6 anni”, conferma a LaPresse l’avvocato di Alex, Claudio Strata.

