Roma, 30 ott. (LaPresse) – L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha criticato la “crudele propaganda psicologica” che ha pubblicato un video di tre ostaggi israeliani nelle mani del gruppo militante palestinese. Lo riporta The Times of Israel. Secondo Tel Aviv le dichiarazioni degli ostaggi, che nel video criticano apertamente Netanyahu per gli attacchi del 7 ottobre, sono state quasi certamente dettate dagli uomini di Hamas, che li tengono prigionieri a Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata