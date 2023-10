Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Gli appelli al cessate il fuoco sono un appello affinché Israele si arrenda a Hamas, al terrorismo, alla barbarie. Questo non accadrà”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando in conferenza stampa. “Proprio come gli Stati Uniti non accetterebbero un cessate il fuoco dopo il bombardamento di Pearl Harbor o dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre, Israele non accetterà la cessazione delle ostilità con Hamas dopo i terribili attacchi del 7 ottobre”, ha aggiunto, “la Bibbia dice che c’è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Questo è il momento della guerra”.

