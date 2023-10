Roma, 30 ott. (LaPresse) – “Vi siete impegnati a liberaci tutti, invece veniamo puniti per la vostra negligenza politica e nazionale, a causa dei vostri del 7 ottobre. Perché lì non c’erano militari. Non è venuto nessuno. Nessuno ha sentito parlare di noi”. Lo dice una donna ostaggio di Hamas in un video diffuso dallo stesso gruppo palestinese. Lo riporta il Jerusalem Post. Nel video la donna si rivolge al premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Vuoi ucciderci tutti. Vuoi ucciderci tutti usando l’esercito israeliano – è l’accusa della donna – Non è sufficiente che i cittadini israeliani siano stati uccisi”. Il video è accompagnato dalla didascalia ‘Alcuni prigionieri sionisti detenuti da Al-Qassam inviano un messaggio a Netanyahu e al governo sionista’.

