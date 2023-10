Milano, 30 ott. (LaPresse) – Il capo del Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, David Barnea, ha visitato il Qatar durante il fine settimana per discutere del rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Haaretz. Secondo quanto riportato, durante le discussioni sono stati compiuti progressi, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Barnea si è recato in Qatar dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano già iniziato la loro operazione di terra a Gaza.

