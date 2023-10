New York (Usa), 30 ott. (LaPresse) – “Gaza ora è l’inferno in Terra. Salvare l’umanità dall’inferno oggi significa per le Nazioni Unite salvare i palestinesi di Gaza”. Lo ha detto l’ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, intervenendo alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. “Quasi tutta la nostra gente a Gaza è sfollata – ha spiegato – e continua a essere uccisa ovunque vada”. “Ogni cinque minuti, un bambino palestinese viene ucciso”, ha proseguito. “Questa è una guerra contro i bambini. I nostri figli che sono, come i vostri, figli di Dio, figli della luce. Angeli sulla terra. Basta oscurità, basta morte”.

