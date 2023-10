Piacenza, 30 ott. (LaPresse) – Nel Piacentino, questa mattina, a causa del maltempo, sono state evacuate diverse famiglie e sono stati chiusi i ponti di Ferriere, Ponte dell’Olio e Bettola. Il torrente Nure, che ha già passato il colmo di piena, oggi ha superato soglia 3. In via precauzionale, si sono preparati i volontari con i camion di sabbia e di sacchi nelle aree prestabilite adiacenti Piacenza. Il fiume Trebbia, che al momento è sotto il livello 2, non desta preoccupazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata