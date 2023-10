Roma, 30 ott. (LaPresse) – Nel 2023 a oggi sono già 47 i bambini morti in incidenti stradali: in tutto il 2022 furono 39 mentre nel 2021 le piccole vittime furono invece 29. Lo sottolinea Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale che ricorda le ultime tragedie: ieri sono morte due bambine, una neonata a San Salvo (Chieti) e una bimba di 10 anni a Gravina di Puglia. “Le cose non vanno per niente bene”, commenta Giordano Biserni, presidente di Asaps “che insiste nel ricordare che ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il colpevole è sempre un adulto”.

