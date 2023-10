Roma, 30 ott. (LaPresse) – L’Aula della Camera ha dato l’ok alla fiducia posta dal governo sul decreto legge che contiene disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, il cosiddetto Dl Sud. Il via libera alla fiducia con 184 sì, 106 no e 2 astenuti.

