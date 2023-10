Roma, 30 ott. (LaPresse) – Gli incidenti nell’aeroporto di Makhachkala, nel Daghestan, dove centinaia di persone hanno tentato di affrontare i passeggeri ebrei a bordo di un volo proveniente da Israele “sono in gran parte il risultato di interferenze esterne”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti. “È chiaro e ovvio che l’evento di ieri intorno all’aeroporto di Makhachkala è in gran parte il risultato di interferenze esterne, inclusa l’influenza di informazioni esterne”, ha affermato Peskov. Il portavoce del Cremlino ha osservato come le immagini degli orrori di quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza possano portare malintenzionati a sfruttare la situazione e far crescere l’emotività nelle persone.

