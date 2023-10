Milano, 30 ott. (LaPresse) – Sovrannumero di ospiti in alloggi fatiscenti in condizioni igieniche “carenti” con presenza di umidità e muffa, riscaldamento assente o non adeguato, carenza di acqua calda, nella conservazione delle carni, scarsa qualità del cibo. È la ‘lista’ delle criticità messe nero su bianco dalla procura di Latina, nell’ambito dell’inchiesta Karibu per la gestione delle cooperative che si occupano della gestione di richiedenti asilo e minori non accompagnati.

