Detroit (Michigan, Usa), 30 ott. (LaPresse/AP) – General Motors e il sindacato United Auto Workers hanno raggiunto un accordo contrattuale provvisorio, secondo una fonte di Associated Press. L’accordo segue il modello stabilito con Ford la scorsa settimana e con il produttore di Jeep Stellantis nel fine settimana. Questi accordi dureranno quattro anni e otto mesi e prevedono aumenti salariali generali del 25% e adeguamenti al costo della vita. Insieme portano l’aumento salariale a oltre il 30% nei quattro anni e otto mesi di durata del contratto. Le persone informate sulla questione, che non hanno voluto essere identificate perché non erano autorizzate a parlare pubblicamente, hanno annunciato che l’accordo sarebbe stato annunciato lunedì.

