Milano, 29 ott. (LaPresse) – “Penso a quanti sono vittime delle atrocità della guerra; alle sofferenze dei migranti, al dolore nascosto di chi si trova da solo e in condizioni di povertà; a chi è schiacciato dai pesi della vita; a chi non ha più lacrime, a chi non ha voce”. Così Papa Francesco nel corso dell’omelia della messa per la conclusione della prima sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, sottolineando che “noi, discepoli di Gesù, vogliamo portare nel mondo un altro lievito, quello del Vangelo: Dio al primo posto e insieme a Lui coloro che Egli predilige, i poveri e i deboli”.

