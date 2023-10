Milano, 29 ott. (LaPresse) – “Non desistiamo: continuiamo a pregare per l’Ucraina, per la grave situazione in Palestina e Israele e per le altre regioni di guerra”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro a Roma, ringraziando tutti coloro che “in tanti luoghi e in diversi modi si sono uniti alla giornata di digiuno e preghiera intensa che abbiamo vissuto venerd√¨ scorso, implorando la pace nel mondo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata