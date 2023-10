Milano, 29 ott. (LaPresse) – “Penso a quante volte, dietro belle parole e suadenti promesse, vengono favorite forme di sfruttamento o non si fa nulla per impedirle. È un peccato grave sfruttare i più deboli, un peccato grave che corrode la fraternità e devasta la società”. Così Papa Francesco nel corso dell’omelia della messa per la conclusione della prima sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

