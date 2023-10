Beirut (Libano), 29 ott. (LaPresse/AP) – L’Unifil, la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano ha dichiarato che uno dei caschi blu è rimasto leggermente ferito dopo che la sua base nel sud del Paese è stata colpita da colpi di mortaio. La missione ha riferito che due colpi di mortaio hanno colpito la base vicino al villaggio di confine sud-orientale di Houla. Il peacekeeper ha riportato ferite lievi ed è in condizioni stabili. Sabato una granata ha colpito il quartier generale dell’Unifil nella città costiera meridionale di Naqoura, ma non si è parlato di feriti. L’Unifil non ha specificato da dove provenissero gli attacchi e ha dichiarato che sta indagando su entrambi gli incidenti.

