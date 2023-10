Madrid (Spagna), 29 ott. (LaPresse) – Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, in un’intervista alla Cbs, ha parlato di un “rischio elevato” di estensione del conflitto tra Israele e Hamas. “Siamo vigili”, ha affermato Sullivan, “perché vediamo minacce elevate contro le nostre forze in tutta la regione e un rischio elevato che questo conflitto si estenda ad altre parti della regione”. Il consigliere ha garantito che Washington sta facendo tutto ciò che è in suo potere per evitare un’escalation ma non ha voluto fare previsioni su cosa potrebbe accadere in futuro.

