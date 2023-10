Madrid (Spagna), 29 ott. (LaPresse) – Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha annunciato in un’intervista alla Cnn che più tardi, nel corso della giornata, il presidente Usa Joe Biden avrà un nuovo colloquio con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sullivan, nel corso dell’intervista, ha sottolineato che continuano i negoziati sia per la liberazione degli ostaggi che per il permesso ai cittadini stranieri di lasciare Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata