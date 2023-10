Madrid (Spagna), 29 ott. (LaPresse) – La polizia israeliana ha riferito che frammenti di razzi sono caduti nel centro di Israele e che al momento non sono state segnalate vittime. Ne dà notizia Haaretz. I frammenti sono caduti nella città di Rishon LeTzion che si trova a sud di Tel Aviv. In precedenza le Forze di difesa israeliane hanno avvisato su X che sirene di allarme stavano risuonando a Tel Aviv e in altre aree del centro di Israele.

