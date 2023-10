Milano, 29 ott. (LaPresse) – “A Gaza, in particolare, si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi”. Lo ha detto Papa Francesco al termine della recita dell’Angelus in Piazza San Pietro a Roma. “Che nessuno abbandoni la possibilit√† di fermare le armi”, ha aggiunto il Pontefice, in riferimento alla situazione in Medioriente.

