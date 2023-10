Deir al-Balah (Striscia di Gaza), 29 ott. (LaPresse/AP) – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha affermato che migliaia di persone hanno fatto irruzione nei magazzini con gli aiuti a Gaza per prendere cibo e altri “beni di sopravvivenza” come i prodotti igienici. Thomas White, direttore dell’agenzia a Gaza, ha affermato che l’irruzione è “un segnale preoccupante che l’ordine civile sta iniziando a crollare”. L’agenzia fornisce servizi di base a centinaia di migliaia di persone a Gaza. Le sue scuole sul territorio sono state trasformate in rifugi affollati che ospitano i palestinesi sfollati a causa del conflitto.

