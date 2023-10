Madrid (Spagna), 29 ott. (LaPresse) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo aver criticato i servizi di sicurezza per l’attacco di Hamas del 7 ottobre in un tweet che aveva poi cancellato, si è scusato. “Ho sbagliato. Le cose che ho detto dopo la conferenza stampa non andavano dette e di questo mi scuso”, ha scritto il leader su X. “Appoggio pienamente tutti i capi dei servizi di sicurezza”, ha aggiunto. Netanyahu in un post pubblicato sabato notte aveva accusato le forze di sicurezza di non averlo avvertito di un possibile imminente attacco di Hamas.

