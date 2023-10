Madrid (Spagna), 29 ott. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver colpito nelle ultime 24 ore circa 450 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Gli obiettivi comprendevano “centri di comando di Hamas, posti di osservazione e postazioni di lancio di missili anticarro”, ha riferito l’Idf in un tweet. Ieri il governo israeliano ha annunciato di essere entrato in una “nuova fase” del conflitto contro Hamas. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, parlando in conferenza stampa a Tel Aviv, ha detto che “sarà una guerra molto lunga”.

