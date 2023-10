Madrid (Spagna), 29 ott. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che sirene di allarme per l’arrivo di missili stanno risuonando a Tel Aviv e nel centro di Israele. Durante la mattinata le sirene hanno risuonato per due volte in mezz’ora anche nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza.

